Metso Outotec Oyj Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Metso-Aktie hat eine Dividendenrendite von 3,25 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,69 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite bezieht sich auf das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Dies macht die Aktie vergleichsweise günstig und führt zu einer Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Metso bei 10 EUR verläuft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 8.884 EUR, was einen Abstand von -11,16 Prozent darstellt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -0,18 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Metso eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während an fünf Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Metso auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.