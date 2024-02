Metso Outotec Oyj Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse für die Metso-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,89 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,356 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -5,4 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 9,15 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +2,25 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, ist Metso im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,26 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 32,97 bei 57 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen ergibt sich eine fundamentale Empfehlung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Metso eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen eine positive Stimmung vorherrschte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt war die Anlegerstimmung größtenteils neutral, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie daher heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Metso derzeit bei 3,32 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,69 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Metso-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.