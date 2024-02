Metso Outotec Oyj Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Metso-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 9,88 EUR. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 9,408 EUR, was einer Abweichung von -4,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,16 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von +2,71 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Metso-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Metso im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie eine Dividendenrendite von 3,32 % auf, was 0,42 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,74 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Fundamentale Kriterien zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metso derzeit bei 14,69 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,92 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, noch eine Veränderung in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Metso-Aktie mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Metso für diese Stufe daher ein "Schlecht".