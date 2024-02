Metropolitan Bank Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Metropolitan Bank liegt der aktuelle RSI-Wert bei 32,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Metropolitan Bank ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie der Metropolitan Bank eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Analysten bewerten die Aktie der Metropolitan Bank langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 positive Bewertungen, keine neutrale und keine negative. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 58,33 USD, was einer Erwartung von 30,18 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 44,81 USD. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Gut" vergeben.