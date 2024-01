Metropolis Capital Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Metropolis Capital-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,034 HKD lag, was einem Unterschied von +13,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 HKD zeigt mit einer Abweichung von +13,33 Prozent ein positives Signal. Insgesamt erhält Metropolis Capital somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,74 Euro für jeden Euro Gewinn von Metropolis Capital zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 36 Prozent. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Metropolis Capital in den letzten Monaten durchschnittlich war. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Metropolis Capital eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,89 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.