Metropolis Capital Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Metropolis Capital-Aktie wird anhand verschiedener Analyseindikatoren bewertet. Zunächst wird der trendfolgende Indikator betrachtet, der anhand von 50- und 200-Tages-Durchschnitten den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers anzeigen soll. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,03 HKD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,034 HKD liegt. Das entspricht einer Abweichung von +13,33 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,03 HKD über dem Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Metropolis Capital also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Neben der technischen Analyse wird auch ein Branchenvergleich des Aktienkurses durchgeführt. Hier zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,74 Prozent erzielt hat, was 48,65 Prozent über dem Durchschnitt im Bereich "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt Metropolis Capital mit 48,27 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Metropolis Capital beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher bekommt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Abschließend wird die fundamentale Analyse betrachtet, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator dient. Mit einem Wert von 14,74 ist Metropolis Capital deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,52, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt positive Bewertungen auf verschiedenen Analyseebenen.