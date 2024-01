Metropolis Capital Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung unter Anlegern für Metropolis Capital ist neutral, wie aus Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metropolis Capital mit einem Wert von 14,74 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 38 Prozent, da der durchschnittliche KGV in der Branche "Verbraucherfinanzierung" bei 23 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Metropolis Capital liegt derzeit bei 80 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein neutraleres Bild, wodurch die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Metropolis Capital-Aktie der letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet. In beiden Fällen liegt der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält Metropolis Capital anhand der verschiedenen Bewertungsfaktoren neutrale bis positive Bewertungen, was auf ein gemischtes Bild hindeutet.