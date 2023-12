Metropolis Capital Aktie: Was soll die Aufregung?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Metropolis Capital in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Metropolis Capital wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Metropolis Capital mit einer Rendite von 40,74 Prozent mehr als 47 Prozent darüber. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,2 Prozent. Auch hier liegt Metropolis Capital mit 47,94 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 0 % ist Metropolis Capital im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (5,77 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten. Daraus ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

Die Aktie von Metropolis Capital gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 14,74 insgesamt 33 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung", der 22,07 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".