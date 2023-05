Metro: Das wahre Kursziel liegt bei 8,36 EUR

Die Metro-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das eigentliche Kursziel für die Aktie ist um +15,39% höher als der aktuelle Preis.

• Am 17.05.2023 verzeichnete Metro ein Minus von -1,63%

• Das Kurspotenzial beträgt +15,39%

Am gestrigen Tag sank der Wert der Metro-Aktie am Finanzmarkt um -1,63%. In den letzten fünf Handelstagen hatte sie somit einen Rückgang von insgesamt -3,08% zu verzeichnen. Offensichtlich sieht es auf dem Markt momentan relativ düster aus.

Wie haben sich die Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesagt? Die Stimmung ist jedenfalls klar.

Das mittelfristige Kursziel für die Metro-Aktie liegt zurzeit bei 8,36 EUR. Im Durchschnitt glauben Bankanalysten daher an ein Potenzial zum Wachstum in Höhe von +15,39%. Nachdem jedoch kürzlich eine schwache Performance gezeigt wurde sind...