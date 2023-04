Metro: Das wahre Kursziel ist 8,36 EUR

Metro-Aktie ist nach Ansicht von Branchen-Analysten derzeit unterbewertet.

• Metro: Handel am 28.04.2023 mit einem -0,66% Rückgang.

• Das wahre Kursziel von Metro liegt bei 8,36 EUR.

• Guru-Rating von Metro beträgt nun Null nach Null.

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie des Unternehmens einen Abwärtstrend von -0,66%. Dies ergibt in den letzten fünf Handelstagen eine Gesamtperformance von -0,93%, was zeigt dass der Markt derzeit etwas pessimistisch eingestellt ist.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten für das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Metro liegt aktuell bei 8,36 EUR. Wenn diese Analysteneinschätzung zutreffen sollte bedeutet dies ein potentiell risikoreiches Investment mit einer Differenz zum aktuellen Preis um 9,39%.

Obwohl einige Experten nicht dieser Meinung sind und trotz eines...