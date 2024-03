Metro, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig in Finanzmärkten eingesetzter Indikator der technischen Analyse. Bei der Bewertung von Metro -Singapore wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Metro -Singapore-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metro -Singapore bei 25, was unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und daher eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Metro -Singapore derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,55 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,49 SGD liegt, was einer Abweichung von -10,91 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -2 Prozent und wird daher als "Neutral"-Wert betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".