Metro: Potenzial von +17,83% und Kursziel bei 8,16 EUR

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie von Metro an Wert. Gestern sank sie um -2,40%, was zu einem Gesamtverlust von -4,94% führte. Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial des Unternehmens noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

Das mittelfristige Kursziel für Metro liegt bei 8,16 EUR – ein Anstieg um +17,83%. Während einige Experten diese Einschätzung teilen und die Aktie zum Kauf empfehlen (6,25%), halten andere Positionen oder raten sogar zum Verkauf. Das “Guru-Rating” bleibt mit 2,50 unverändert.

Obwohl es in letzter Zeit eine negative Entwicklung gab dürfte das Unternehmen langfristig gute Ergebnisse erzielen können – dies sollte man aber im Auge behalten bevor man eine Entscheidung trifft.