Metro: Potenzial von +14,09% laut Analysten

Die Aktie von Metro legte gestern um +1,19% zu und verzeichnete in der vergangenen Handelswoche insgesamt ein Plus von +3,80%. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 8,26 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie ein Kurspotenzial in Höhe von +14,09%.

• Metro mit +1,19% am 24.08.2023

• Durchschnittliches Kursziel: 8,26 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,40

Während einige Experten die Meinung vertreten, dass die Aktie gehalten werden sollte (7 Bewertungen), sprechen sich ebenso viele für einen Verkauf (7 Bewertungen) aus. Ein Experte empfiehlt sogar den sofortigen Verkauf.

Trotzdem hat das Guru-Rating weiterhin eine neutrale Position eingenommen und verbleibt auf dem Wert “Guru-Rating ALT”.