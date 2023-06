Metro: Potenzial für Kursanstieg um +11,76% auf 8,36 EUR

Die Aktie von Metro verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von +0,20%. In den letzten fünf Handelstagen lag der Anstieg bei insgesamt +0,47%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 8,36 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass Investoren ein potenzielles Wachstum von +11,76% erwartet. Einige Analysten sind jedoch skeptisch und teilen diese Einschätzung nicht.

Dem Trend-Indikator “Guru-Rating” zufolge bleibt die Bewertung mit 2,47 unverändert. Von insgesamt 17 Experten halten neun die Aktie und sieben empfehlen einen Verkauf. Ein Experte ist der Auffassung, dass Metro sofort verkauft werden sollte.

Hinweis: Diese Informationen dienen nur zur Information und es wird keine Empfehlungen zur Investition in...