Metro Mining Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Metro Mining hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,021 AUD erreicht, was +5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +5 Prozent, weshalb die Einstufung auch hier "Neutral" lautet. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Metro Mining wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Metro Mining war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erteilt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass Metro Mining momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Metro Mining in Bezug auf den RSI insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysen von Metro Mining auf sozialen Plattformen ergaben eine neutrale Stimmung. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt ist die Stimmung bezüglich der Aktie von Metro Mining als "Neutral" einzustufen.