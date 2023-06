Metro: Kursziel von 8,36 EUR ist in Sicht

Eine positive Kursentwicklung konnte Metro am gestrigen Handelstag verbuchen (+1,70%). In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von +2,25%. Die Marktstimmung zeigt sich derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Metro liegt aktuell bei 8,36 EUR und bietet Investoren damit ein Potenzial von +11,54%. Doch nicht alle Bankanalysten teilen diese Einschätzung. Während neun Experten die Aktie als “halten” bewerten, empfehlen sieben Analysten den Verkauf. Ein Experte geht sogar davon aus, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt mit 2,47 unverändert.