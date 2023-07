Metro: Kursziel von 8,21 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von Metro derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,21 EUR und bietet somit ein Potenzial von +9,61%. Am gestrigen Tag verzeichnete Metro am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,40%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem neutralen Trend geführt hat.

• Metro: Kurspotenzial beträgt +9,61%

• Gestern mit einer Kursentwicklung von -0,40%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47

Die Meinung der Bankanalysten teilt sich jedoch aufgrund des aktuellen Trends. Während neun Experten die Bewertung “halten” vergeben haben und sieben Analysten empfehlen die Aktie zu “verkaufen”, sind einige sogar der Auffassung sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating hat sich nicht geändert und liegt weiterhin bei 2,47.