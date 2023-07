Metro: Kursziel lautet 8,21 EUR

Die Aktien von Metro sind nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt +5,32% über dem aktuellen Preis.

• Metro: Erhöhung um +0,13% am 24.07.2023

• Das aktuelle Kursziel für Metro beträgt 8,21 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 2,47

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie von Metro ein Plus von +0,13%. Somit konnte in den letzten fünf Handelstagen eine Steigerung von insgesamt +3,38% festgestellt werden – dies entspricht einer kompletten Woche am Markt und zeigt ein relativ optimistisches Bild.

Obwohl diese Entwicklung durchaus überraschend sein mag – zumindest aus Sicht der Bankanalysten – ist die Stimmung rund um das Unternehmen positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Metro im Durchschnitt bei 8,21 EUR angesetzt. Wenn sich diese Meinung durchsetzt,würde es Investoren ein...