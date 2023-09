Metro: Kursziel 8,16 EUR - Aktie unterbewertet

Die Metro-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 8,16 EUR und bietet ein Potential von +23,64%.

• Metro: Am 25.09.2023 mit -3,30%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,50

• Bankanalysten sehen mittelfristiges Potenzial von +23,64%

Am gestrigen Handelstag verlor die Metro-Aktie an Wert und steht nun in den letzten fünf Handelstagen mit einem negativen Trend von -5,58% da.

Ein Blick auf das durchschnittliche Guru-Rating zeigt jedoch eine positive Einschätzung seitens eines Analysten als Kaufempfehlung sowie sieben Experten mit neutralem Rating und sieben weiteren Experten mit Verkaufsempfehlungen.

Das mittelfristige Potenzial für die Aktie sieht jedoch besser aus; so schätzen Bankanalysten das wahre Kursziel auf 8,16 EUR – ein Wert der dem aktuellen Preis ein...