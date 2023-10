Metro: Kursziel bei 8,16 EUR

Die Aktie von Metro ist nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 8,16 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +29,01%. Die vergangenen fünf Handelstage schlossen mit einem Anstieg um +0,96% ab. Einzelne Experten bewerten die Aktie als Kaufgelegenheit oder empfehlen den Verkauf.

• Metro verzeichnet am 09.10.2023 einen Rückgang um -1,02%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 8,16 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,53

Am gestrigen Tag fiel der Wert der Metro-Aktie an der Börse um -1,02%. Der Markt scheint aktuell relativ neutral zu sein und zeigt sich in Bezug auf die jüngste Entwicklung uneinig darüber, ob das Unternehmen ein lohnendes Investment darstellt.

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bewegt sich weiterhin auf dem Niveau von 2,53 und signalisiert eine positive Einschätzung...