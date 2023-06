Metro: Kurspotenzial von +11,54%

Mit einem Anstieg um +1,70% am gestrigen Handelstag hat die Metro-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,25% verzeichnet. Die Analysten sind sich einig: Die Aktie ist derzeit unterbewertet und weist ein Kursziel von 8,36 EUR auf – was einem Potenzial von +11,54% entspricht.

• Gestern stieg die Metro-Aktie um +1,70%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,36 EUR mit einem Potenzial von +11,54%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2.47

Während neun Experten eine neutrale Bewertung abgeben (“halten”), empfehlen sieben Analysten einen Verkauf der Aktien und einer geht sogar so weit zu sagen, dass es Zeit wäre zu verkaufen. Kein einziger Analyst ist optimistisch gestimmt.

Das “Guru-Rating”, das bisher auf “Guru-Rating ALT” stand (was bedeutet “kein Rating”), bestätigt diese negative...