Metro: Analysten sehen Kursziel von 8,36 EUR

Nach Ansicht der Bankanalysten ist die Aktie von Metro derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,36 EUR, was ein Potenzial für Investoren von +10,95% eröffnet.

• Metro: gestern mit -0,53%

• Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf +1,55%

Am gestrigen Tag hat Metro an der Börse eine negative Entwicklung von -0,53% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag das Plus jedoch bei insgesamt +1,55%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt aktuell eher pessimistisch eingestellt ist.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2.39. Von insgesamt 18 analysierten Experten empfehlen momentan keine einen Kauf der Aktie und sieben raten sogar zum Verkauf.

Es bleibt abzuwarten ob sich die Prognose des mittelfristigen Kursziels bewahrheitet oder ob weitere Abwärtsentwicklungen folgen werden.