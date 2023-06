Metro: Aktienkursziel bei 8,36 EUR - Ein Potenzial von +11,69%

Die Metro-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +11,69% über dem aktuellen Kurs.

• Metro erreichte am 21.06.2023 eine Steigerung von +0,81%

• Das Kursziel des Unternehmens beträgt 8,36 EUR

• Guru-Rating für Metro bleibt unverändert bei 2,47

Am Vortag verzeichnete die Metro-Aktie an den Märkten ein Plus von +0,81%, was in Summe mit den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage auf eine neutrale Stimmung schließen lässt.

Es besteht jedoch keine Einigkeit unter den Bankanalysten bezüglich der weiteren Entwicklung des Unternehmens. Während im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 8,36 EUR erwartet wird und damit ein potenzielles Wachstum von +11,69% möglich wäre; empfehlen einige Experten weiterhin einen Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf (in...