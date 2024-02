Metro Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metro beträgt 5, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 28,99 deutlich niedriger liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung in dieser Hinsicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung gegenüber der Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält Metro in diesem Bereich eine negative Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" weist Metro eine Rendite von -35,1 Prozent auf, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite mit -5,33 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Metro derzeit als "überkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (91,97 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (71,91 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Metro aufgrund der genannten Faktoren eine negative Gesamtbewertung.

