Metro: Aktie unterbewertet - Kursziel von 8,21 EUR

Am Finanzmarkt hat Metro gestern eine positive Kursentwicklung von +0,80% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von 0.87% erreicht. Die Marktstimmung ist derzeit jedoch neutral.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie mittelfristig bei einem Kursziel von 8,21 EUR liegt. Falls diese Prognose korrekt ist, hätte Metro aktuell ein Potenzial für Investoren in Höhe von +9,18%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Ein Großteil (9) der Experten bewerten die Aktie als “halten”, während sieben andere zu dem Schluss kommen, dass es sich lohnt zu “verkaufen”. Ein Experte empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf.

Zusammen mit dem Guru-Rating ALT prognostizieren die Analysten somit keine positive Entwicklung für...