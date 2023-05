Metro: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 8,36 EUR

Die Analysten sind sich einig: Metro ist derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,36 EUR und bietet somit ein Potenzial von +11,32% für Investoren.

• Metro hatte am 10.05.2023 eine Kursentwicklung von -0,86%

• Guru-Rating bleibt mit 2,39 unverändert

• Empfehlungen der Analysten: Verkauf (7), Halten (9), Kauf (0)

Trotz einer schwachen Performance in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von +1,21%, bleibt die Stimmung am Markt pessimistisch.

Während einige Experten die Aktie für neutral halten, empfehlen andere sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt ebenfalls keine positive Einschätzung mehr an – es bleibt weiterhin auf dem niedrigen Niveau von 2,39.

Investoren müssen daher gut abwägen und ihre Entscheidungen sorgfältig treffen.