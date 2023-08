Metro: Aktie unterbewertet, Kursziel bei 8,26 EUR

Die Aktien von Metro erfreuen sich am Finanzmarkt einer positiven Entwicklung. So konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +3,84% verbuchen. Die Bankanalysten halten die aktuelle Kursentwicklung allerdings für noch zu niedrig und vergeben ein mittelfristiges Kursziel von 8,26 EUR.

• Am 25.08.2023 stieg der Metro-Kurs um +0,76%

• Die durchschnittliche Analystenbewertung liegt bei “halten”

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 2,40

Dies entspricht einem Potenzial für Investoren von rund +13,23%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend des Unternehmens. Während sieben Analysten die Bewertung “halten” vergeben haben und sieben weitere zu einem Verkauf raten würden, empfehlen nur noch wenige Experten den Kauf der Aktie des...