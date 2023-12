Metro Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Metro -Singapore. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 80 Punkte, was bedeutet, dass Metro -Singapore momentan überkauft ist und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 58,82, was darauf hindeutet, dass Metro -Singapore weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Metro -Singapore von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Metro -Singapore mit einer Rendite von -16,26 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,76 Prozent. Auch hier liegt Metro -Singapore mit 14,5 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Metro -Singapore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,58 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,51 SGD) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -12,07 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,52 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,92 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Metro -Singapore-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.