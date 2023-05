Metro: Aktie um +12,59% unterbewertet - Kursziel 8,36 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Metro am Finanzmarkt lag bei -0,67%, was in einer vollständigen Handelswoche auf einen Rückgang von -4,87% hindeutet. Dies scheint ein Anzeichen dafür zu sein, dass der Markt momentan eher pessimistisch ist.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +12,59%. Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 8,36 EUR. Allerdings sind nicht alle Experten überzeugt und es gibt sowohl “halten”- als auch “Verkauf”-Bewertungen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,39. Insgesamt zeigt sich also eine eher negative Einschätzung der Analysten bezüglich Metros Zukunftsaussichten.