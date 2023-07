Metro: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel 8,21 EUR

Metro verzeichnete gestern einen Rückgang von -0,07% am Finanzmarkt. In den letzten fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung bei -0,27%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das aktuelle Kursziel von Metro bei 8,21 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial von +10,35% für Investoren besteht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Kursentwicklung.

Insgesamt haben sich neun Experten mit einer “Halten”-Bewertung positioniert. Sieben Analysten empfehlen sogar einen Verkauf der Aktie und ein Experte ist überzeugt davon, dass Metro sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt bei 2,47 unverändert.