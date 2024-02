Metro Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Metro-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 93) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 72,51) deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Metro.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 5,12, was 82 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 28. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Metro-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten darauf hin, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität, während die negative Veränderung der Stimmungsrate zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Metro in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei Betrachtung des Anleger-Sentiments zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Metro diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen dominierend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Metro insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

