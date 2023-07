Metro: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel bei 8,21 EUR

Die Aktie von Metro wird nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt +9,91% über dem aktuellen Preis.

• Am 10.07.2023 legte die Aktie von Metro um +0,47% zu.

• Das mittelfristige Kursziel für Metro beträgt 8,21 EUR.

• Der durchschnittliche Guru-Rating-Wert von Metro beläuft sich auf 2,47.

Gestern verzeichnete die Aktie von Metro einen Anstieg am Finanzmarkt um +0,47%. In den letzten fünf Handelstagen – also einer ganzen Handelswoche – betrug das Ergebnis jedoch -1,39%. Somit scheint der Markt momentan relativ pessimistisch gegenüber dieser Wertpapierklasse eingestellt zu sein.

Obwohl es schwer vorherzusagen war und die Stimmung eindeutig ist, zeigen Bankanalysten eine neutrale bis negative Bewertungslage.

Das gegenwärtige mittelfristige Kursziel für die Aktien des Unternehmenslegende Metros...