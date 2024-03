Metro Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Die Metro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,67 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,22 EUR, was einem Unterschied von -21,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6 EUR zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-13 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten deuten auf ein Überwiegen von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Metro beträgt derzeit 8,81 %, was über dem Branchendurchschnitt von 3,2 % liegt. Aufgrund dieser Differenz von 5,61 Prozentpunkten erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die ausgeschüttete Dividende.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Metro zeigt sich eine stark verminderte Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Unternehmen.

