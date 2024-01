Metro Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

Der Aktienkurs von Metro -Cn hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um -10,57 Prozent entwickelt, was über 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -9,35 Prozent. Hier liegt Metro -Cn mit einer Rendite von 1,22 Prozent darunter. Diese positive Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten hat.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Metro -Cn gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation ergeben haben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Metro -Cn zeigt eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Internetkommunikation.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Metro -Cn liegt derzeit bei 45,92, was auf ein neutral bewertetes Signal hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.