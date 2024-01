Metro Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Diskussionen über Metro auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und konnte fünf Handelssignale auf dieser Ebene feststellen, davon 0 Gut- und 5 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Metro angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Das aktuelle Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Metro beträgt 0, was einer negativen Differenz von -3,09 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Metro liegt der 7-Tage-RSI bei 31,52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 48,57. Insgesamt erhält Metro daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Metro derzeit bei 7,01 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 6,215 EUR notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,34 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 6,11 EUR, was einen Abstand von +1,72 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Metro daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

