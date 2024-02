Metro Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Der Aktienkurs von Metro zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -35,1 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -6,39 Prozent, wobei Metro mit 28,72 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metro beträgt 5, was im Vergleich zum Durchschnittswert der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 28,19) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien ist Metro daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend eine negative Einstellung gegenüber Metro in den letzten Tagen. Es gab insgesamt drei positive und sieben negative Tage, wobei an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Metro daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Unsere Analysen zeigen, dass Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet haben, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation wurden in den letzten Wochen kaum starke positive oder negative Ausschläge für Metro erkannt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen gezeigt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Deshalb erhält Metro in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Metro aufgrund dieser Faktoren mit einem "Gut" bewertet.

