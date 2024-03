Metro Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Metro-Aktie beträgt der RSI-Wert aktuell 62,54, was laut der Analyse weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Metro-Aktie in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Metro. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Metro ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Metro-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,41 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche. Auch im Sektorvergleich liegt die Metro-Aktie mit einer Unterperformance von 26,99 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.