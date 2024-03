Metro Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Der Aktienkursvergleich von Metro in der Verbrauchsgüterbranche zeigt eine Rendite von -33,41 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Insbesondere im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine durchschnittliche Rendite von -5,07 Prozent erzielt hat, liegt Metro mit 28,34 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metro einen Wert von 37 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,06 ein unterdurchschnittliches Niveau darstellt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Metro in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert wurde. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments erhält.

In den letzten Wochen war keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Metro in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass über Metro etwas mehr oder weniger als normal diskutiert wurde, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.