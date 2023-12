Metro Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die aktuelle Kursentwicklung der Metro-Aktie hat das Interesse vieler Analysten geweckt, die der Meinung sind, dass die Aktie derzeit nicht angemessen bewertet ist. Laut ihrer Einschätzung liegt das wahre Kursziel der Metro-Aktie um +19,40% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 15.12.2023 verzeichnete die Metro-Aktie eine negative Kursentwicklung von -1,97%. Über die vergangenen fünf Handelstage und eine vollständige Handelswoche hinweg summiert sich das Ergebnis auf -0,58%. Der Markt erscheint derzeit daher relativ neutral gestimmt.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel der Metro-Aktie liegt bei 7,14 EUR, so die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten. Diese sind der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Kurspotenzial von +19,40% bietet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, was sich in den verschiedenen Rating-Einstufungen widerspiegelt.

Rating-Einstufungen

Ein Analyst sieht die Metro-Aktie optimistisch und empfiehlt einen Kauf, während sieben Experten eine neutrale Haltung einnehmen und die Aktie zum Halten empfehlen. Sechs Analysten sind hingegen der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und ein weiterer Experte geht sogar von einem sofortigen Verkauf aus. Insgesamt betrachtet sind jedoch noch 6,67% der Analysten optimistisch bezüglich der Metro-Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den individuellen Einschätzungen der Analysten wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” genutzt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Metro-Aktie aktuell viel Diskussionspotential bietet und unterschiedliche Meinungen hervorruft. Die weiteren Entwicklungen am Finanzmarkt werden zeigen, ob die Einschätzungen der Analysten eintreten oder ob sich die Kursentwicklung anders gestaltet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Metro-Analyse von 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Metro jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Metro Aktie

Metro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...