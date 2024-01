Metro Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

Die technische Analyse der Metro -Cn-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 71,98 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 68,59 CAD liegt, was einer Abweichung von -4,71 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (69,8 CAD) liegt nahe dem aktuellen Kurs, mit einer Abweichung von -1,73 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 0 Gut, 7 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 77,14 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Metro -Cn-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte die Metro -Cn-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,57 Prozent, was eine Underperformance von -3,93 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie jedoch 11,54 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.