Metro Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da ...

Die Aktie von Metro wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und ihr wahres Kursziel liegt etwa 14,70% über dem aktuellen Kurs. Am 20.12.2023 verzeichnete Metro eine Kursentwicklung von +2,72%, was die positiven Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +2,05% ansteigen ließ. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch in Bezug auf Metro ist.

Das aktuelle Kursziel von Metro liegt bei 7,14 EUR, laut der durchschnittlichen Meinung der [...] Hier weiterlesen