Metro Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Metro -Cn betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 37,68 Punkte, was darauf hindeutet, dass Metro -Cn derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,98, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 7 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats liegen 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 76,93 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Metro -Cn-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die Dividendenrendite für Metro -Cn beträgt derzeit 1,75 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Metro -Cn eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um Metro -Cn weisen eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Metro -Cn in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.