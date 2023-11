Metro-Aktie: Umsatz- und Gewinnschätzung für Q1 2023 - Analysten sehen +6,59% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

In weniger als 70 Tagen wird das kanadische Unternehmen Metro seinen Quartalsbericht für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Gleichzeitig interessiert sie, wie sich die Metro-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,05 Mrd. EUR stehen die neuen Quartalszahlen bei der Metro-Aktie kurz bevor. Anleger und Analysten erwarten gespannt das Ergebnis. Ersten Analysen zufolge wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im ersten Quartal 2022 erzielte Metro einen Umsatz von 3,17 Mrd. EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +3,90 Prozent auf 3,27 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +8,00% auf 168,27 Mio. EUR steigen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen der Analysten recht optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll in etwa um +9,30 Prozent steigen bzw fallen während der Gewinn voraussichtlich um +15,20 Prozent auf 526,63 Mio. EUR zulegt.

Im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von 487,62 Mio.EUR wäre dies eine Steigerung um etwa +15%. Der Gewinn pro Aktie würde demnach auf Jahresbasis bei rund 2,03 EUR liegen.

Einige Aktionäre nehmen bereits Teile der quartalsweisen Schätzungen vorweg und haben in den letzten 30 Tagen eine Kursveränderung von +4,51% beobachtet.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: In den nächsten 12 Monaten wird ein Kurs von etwa 53,86 EUR erwartet. Dies würde auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +6,59% bedeuten. Aktionäre, die jetzt in die Metro-Aktie investieren möchten und diese Prognosen berücksichtigen, können in einem Jahr mit einem Gewinn von +6,59% rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei der Metro-Aktie und der gleitende Durchschnitt (50) bietet keinen Widerstand.

