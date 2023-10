Metro Aktie: Umsatz- und Gewinnprognose für Q1 2023 - Was erwarten Investoren?

In 100 Tagen steht die Veröffentlichung des Quartalsberichts für das 1. Quartal des in Montreal, Kanada ansässigen Unternehmens Metro an. Mit welchem Umsatz und Gewinn können Aktionäre rechnen? Und wie entwickelt sich die Metro Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 100 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen. Die Metro Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,30 Mrd. EUR und Investoren sowie Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz gegenüber dem Vorquartal leicht steigt. Im ersten Quartal 2022 erzielte Metro einen Umsatz von 3,24 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +3,90 Prozent auf 3,34 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +8,00% auf 171,99 Mio. EUR steigen.

Auf Jahresbasis zeigen sich die Analysten eher...