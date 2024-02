Metro Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Der Sentiment und Buzz spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine wichtige Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz gibt Aufschluss über die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Im Falle von Metro zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso veränderte sich die Rate der Stimmungsänderung in den vergangenen Monaten kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ergibt sich ein positives Bild für Metro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" eine Unterbewertung bedeutet. Die Redaktion bewertet Metro daher in dieser Kategorie als "Gut".

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet Metro positiv ab. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 8,81 Prozent, was 4,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt hingegen ein weniger positives Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Metro liegt bei 6,77 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,03 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Ebenso liegt der GD50 mit einem Abstand von -18,21 Prozent unter dem Stand von 6,15 EUR, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht".

