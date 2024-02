Metro Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Der Aktienkurs von Metro liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 35,1 Prozent niedriger. Diese Performance ist mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Einzelhandelsbranche für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel liegt die mittlere Rendite der Aktien in den letzten 12 Monaten bei -6,39 Prozent. Auch hier liegt Metro mit einer Rendite von -35,1 Prozent deutlich darunter.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment für Metro in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dafür bekommt Metro eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Metro-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt einen negativen Trend aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metro bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,19 als unterbewertet gilt. Daher erhält Metro eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Metro kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Metro jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Metro-Analyse.

Metro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...