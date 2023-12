Metro Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt der Aktienkurs von Metro mit einer Rendite von -29,79 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,56 Prozent, wobei Metro mit 25,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei Metro aktuell 3,35 und liegt damit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Aus heutiger Sicht ist die Aktie somit unterbewertet, was Metro auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Metro auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,09 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,09 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsrate und damit zur Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Somit erhält Metro in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Metro daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

