Metro: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 8,21 EUR

Die Aktie von Metro hat am Finanzmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,67% verzeichnet. Gestern allein legte sie um +2,98% zu und zeigt sich damit aktuell relativ optimistisch.

Bankanalysten sehen das Potenzial für einen weiteren Anstieg des Kurses. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,21 EUR – eine Steigerung um +5,73% vom derzeitigen Wert entfernt.

Allerdings sind nicht alle Experten überzeugt: Während 9 Analysten die Bewertung “halten” vergeben haben, empfehlen immerhin 7 weitere Experten die Aktie zum Verkauf. Auch das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47.

Investoren sollten diese unterschiedlichen Einschätzungen im Hinterkopf behalten und ihre Entscheidungen sorgfältig abwägen.