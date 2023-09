Metro: Aktie mit Potenzial

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Metro am Finanzmarkt ein leichtes Plus von +0,48% verzeichnen und schließt somit eine vollständige Handelswoche mit einem Minus von -1,02%. Die Stimmung der Analysten ist jedoch optimistisch.

Aktuell liegt das Kursziel bei 8,16 EUR. Diese Einschätzung teilen im Durchschnitt alle Bankanalysten und sehen damit ein mittelfristiges Potential in Höhe von +12,01% für Investoren.

Dennoch gibt es auch kritische Stimmen unter den Experten. So empfehlen 7 Analysten die Bewertung “halten”, während weitere 7 davon überzeugt sind, dass Anleger besser ihre Anteile an Metro verkaufen sollten. Eine Kaufempfehlung kommt bisher lediglich von einem einzigen Analysten.

Das Guru-Rating bleibt dabei unverändert bei 2,50.

Fazit: Die Aktie des Unternehmens Metro bietet zurzeit Potenzial für Anleger. Allerdings...