Metro: Aktie mit Potential auf 8,16 EUR

Die Kursentwicklung von Metro am Finanzmarkt hat an Schwung gewonnen und eine positive Veränderung von +0,43% verzeichnet. In der letzten Handelswoche wurde jedoch ein Rückgang um -2,73% beobachtet. Der Markt zeigt sich somit relativ pessimistisch.

Dennoch ist das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Metro bei 8,16 EUR angesetzt und bietet aktuell ein Potenzial von +17,33%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

Von insgesamt 16 Analysten empfehlen nur eine optimistische Gruppe den Kauf der Aktien und sechs halten sie neutral. Sieben Analysten raten zur Abgabe ihrer Anteile und einer geht sogar so weit zu behaupten, dass es sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt liegt die Zahl der Optimisten bei lediglich +6,25%.

